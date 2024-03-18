закрыть
18 марта 2024, понедельник, 18:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские военные из Javelin расстреляли колонну россиян

  • 18.03.2024, 18:13
  • 3,586
Украинские военные из Javelin расстреляли колонну россиян

Оккупанты пошли на штурм в Запорожской области.

Украинские бойцы из Javelin уничтожили колонну оккупантов, которая шла на штурм в Запорожской области.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины в Telegram.

Там отметили, что Javelin - это мощное оружие, особенно в руках украинских бойцов.

«Враг пошел на штурм колонной из танка и трех БМП, надеялся укрыться за счет задымления. Но от конкретных противотанковых комплексов это не спасает», - говорится в сообщении под видео.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигналы будущего войны
Сигналы будущего войны Виктор Андрусив
Вопрос к россиянам
Вопрос к россиянам Ян Валетов
Ангел Лиза
Ангел Лиза Ирина Халип
Стерхам срочно требуется вождь
Стерхам срочно требуется вождь Владимир Халип