Украинские военные из Javelin расстреляли колонну россиян 18.03.2024, 18:13

3,586

Оккупанты пошли на штурм в Запорожской области.

Украинские бойцы из Javelin уничтожили колонну оккупантов, которая шла на штурм в Запорожской области.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины в Telegram.

Там отметили, что Javelin - это мощное оружие, особенно в руках украинских бойцов.

«Враг пошел на штурм колонной из танка и трех БМП, надеялся укрыться за счет задымления. Но от конкретных противотанковых комплексов это не спасает», - говорится в сообщении под видео.