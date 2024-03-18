Украинские военные из Javelin расстреляли колонну россиян
- 18.03.2024, 18:13
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Оккупанты пошли на штурм в Запорожской области.
Украинские бойцы из Javelin уничтожили колонну оккупантов, которая шла на штурм в Запорожской области.
Об этом сообщают Силы обороны юга Украины в Telegram.
Там отметили, что Javelin - это мощное оружие, особенно в руках украинских бойцов.
«Враг пошел на штурм колонной из танка и трех БМП, надеялся укрыться за счет задымления. Но от конкретных противотанковых комплексов это не спасает», - говорится в сообщении под видео.