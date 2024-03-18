Недалеко от площади Победы продается мини-квартира с новым стильным ремонтом 2 18.03.2024, 18:29

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А в подвале дома сохранилось бомбоубежище.

Рядом с площадью Победы много зданий с интересной историей. Дом на Козлова, 19 — одно из них. Тут продается квартира с новым стильным ремонтом. Посмотрите, как ее переделали и сколько просят, пишет realt.by.

Дом на Козлова, 19 был построен в 1956 году «Стройтрестом № 1» как подменное жилье для его работников. В подвале тут даже сохранилось бомбоубежище. Здание включает в себя некоторые характеристики сталинки и малосемейки. Квартиры имеют высокие потолки и толстые стены. А вот в санузлах помещались лишь умывальник и туалет. Душевые кабины или ванны удалось разместить лишь за счет перепланировки коридоров. В базе Realt мы нашли двушку в этом доме, где была сделана перепланировка. Ее площадь — 33 м². Кухня — 6,46 м².

В квартире объединили кухню и гостиную. Между второй комнатой и большой зоной имеется небольшая перегородка.

В квартире сделан ремонт, в котором никто не жил. Стены тут частично очистили до кирпича. Интерьер подчеркнули ретро проводкой.

В совмещенном санузле сделан душ.

На полу в комнатах лежит ламинат. Из гостиной есть выход на застекленную лоджию.

Дом находится рядом с центром. До метро можно дойти пешком за 10−15 минут.

Квартиру оценили в 64 900 долларов. Метр — 1 967 долларов.