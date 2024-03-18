В Крыму грузовик оккупантов раздавил авто бывшего топ-чиновника 1 18.03.2024, 18:41

Коллаборант какое-то время руководил «Крымавтодором».

В Крыму погиб в ДТП бывший «председатель» захваченного Россией предприятия «Крымавтодор» Дмитрий Кривенко. Об этом 18 марта сообщили в российском анонимном Telegram-канале «ВЧК-ОГПУ».

В публикации упомянуто, что Кривенко был «скандально известным чиновником». Вместе с ним в иномарке была женщина по имени Екатерина.

«При невыясненных обстоятельствах на одной из трасс полуострова машина Кривенко сегодня лоб в лоб столкнулась с военным грузовиком», — передали авторы контента.

Кто такой Дмитрий Кривенко?

Кривенко руководил «Крымавтодором» с 2018 года, но в 2020 году его уволили из-за выявленных недостатков в работе. Позже чиновник обвинялся в хищении средств во время ремонта дороги в Тамбовской области. Выяснилось, что следствие велось шесть лет, и все это время Кривенко игнорировал повестки в полицию.

«Крымавтодор» — это государственное унитарное предприятие, которое находится в Крыму. После захвата полуострова его перерегистрировали в соответствии с российским законодательством, после чего на «Крымавтодор» наложили санкции ряд стран.

Также Кривенко известен тем, что контролировал строительство трассы российских окупантов «Таврида». Эта дорога протяженностью 253 километра проходит через весь Крым и соединяет Керчь с Севастополем.

В СМИ передавали, что местные прозвали «Тавриду» дорогой смерти из-за большого количества смертельных ДТП. Сообщается, что на трассе за сотни километров некуда съехать – нет ни заправок, ни туалетов, ни кафе.