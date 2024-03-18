Сырский назначил нового спикера Воздушных сил ВСУ 2 18.03.2024, 19:10

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Илья Евлаш

Кто сменил Юрия Игната.

Илья Евлаш, который был спикером восточной группировки войск, стал новым начальником службы связей с общественностью Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Ранее эту должность занимал Юрий Игнат.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По информации ВС, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал указ, согласно которому Илья Евлаш стал новым спикером Воздушных сил.

Как отмечают в Воздушных силах, ранее Евлаш проходил службу в Командовании сухопутных войск на должности старшего офицера службы связей с общественностью.

Также он возглавлял службу связей с общественностью группировки сил и средств обороны Киева и пресс-службу оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

Евлаш также занимал должность спикера восточной группировки войск ВСУ.

Напомним, ранее стало известно, что представителя Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната переводят на другую должность.

Как рассказал командующий Воздушными силами Николай Олещук, Игнат будет работать в другом направлении, но в составе ВС.