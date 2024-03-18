Белоруса задержали за татуировку на украинском языке 5 18.03.2024, 19:14

4,844

Лукашистам не понравилось тату «Рабів да раю не пускають».

Жителя Гродно задержали за татуировку с лозунгом «Рабів да раю не пускають. Воля або смерть». Видео с задержанным опубликовал один из провластных каналов, пишет «Медиазона».

Авторы канала утверждают, что гродненец был задержан якобы «по сообщению бдительных граждан».

Авторство слогана «Рабів да раю не пускають» приписывают украинскому полководцу Ивану Серко, жившему в XVII веке.

Лозунг «Свобода или смерть» использовался в истории в разное время. Его чеканили на французских монетах 1792 года, использовали армянские партизанские отряды в конце XIX века, эти слова есть в гимне Румынии.