Белорусы назвали зарплату мечты 2 18.03.2024, 19:50

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Не «попиццот».

Более 40% опрошенных белорусов сказали, что для счастливой и комфортной жизни им хватило бы ежемесячной зарплаты в размере от 3000 до 5000 рублей. Таковы результаты исследования, которое провел сервис rabota.by.

В онлайн-опросе приняли участие 1846 респондентов. 65,5% из них являлись наемными работниками, еще порядка 28% находились в поиске работы по найму.

17,6% участников опроса сказали, что для счастливой и комфортной жизни им хватило бы от 5500 до 7000 рублей в месяц. Свыше 10 тысяч рублей хотели бы получать 15,6% респондентов. Около 1000−2500 рублей хватило бы 14,4% участникам исследования. А вот 10,1% хотели бы получать от 7500 до 10 000 рублей. Лишь 0,6% опрошенных согласны получать менее 1000 рублей.