На трассе М6 установили новые отбойники 18.03.2024, 20:02

В ГАИ утверждают, что с ними тяжелых последствий от ДТП будет меньше.

Новые фронтальные ограждения установили на трассе М6 Минск — Гродно. В ГАИ утверждают, что они помогут снизить тяжесть последствий ДТП.

Обновленные отбойники появились на аварийно-опасных участках дорог вблизи деревень Бали и Каменка Щучинского района, а также вблизи Глинян и Стрельцов Гродненского района.

«Они предназначены для удержания, гашения энергии движения автомобиля при ударе», — объяснили в ГАИ.