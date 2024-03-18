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На трассе М6 установили новые отбойники

  • 18.03.2024, 20:02
На трассе М6 установили новые отбойники

В ГАИ утверждают, что с ними тяжелых последствий от ДТП будет меньше.

Новые фронтальные ограждения установили на трассе М6 Минск — Гродно. В ГАИ утверждают, что они помогут снизить тяжесть последствий ДТП.

Обновленные отбойники появились на аварийно-опасных участках дорог вблизи деревень Бали и Каменка Щучинского района, а также вблизи Глинян и Стрельцов Гродненского района.

«Они предназначены для удержания, гашения энергии движения автомобиля при ударе», — объяснили в ГАИ.

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