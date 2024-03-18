Германия и Польша договорились увеличить производство снарядов 1 18.03.2024, 20:17

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Для помощи Украине.

Германия и Польша планируют начать совместную работу над увеличением производства боеприпасов. Это необходимо для помощи Украине.

Об этом на пресс-конференции с министром обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышем заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает Tagesspiegel.

Как рассказал Писториус, в ходе встречи с польским коллегой он договорился об увеличении производства боеприпасов для Украины.

По его словам, поддержка украинской армии в войне против россиян заключается не только в поставках боеприпасов, которые «можно где-то найти». Министр подчеркнул, что нужно наращивать производство в Германии, Польше и других странах.

Писториус отметил, что Берлин и Варшава будут работать над этим с промышленностью обеих стран.