закрыть
18 марта 2024, понедельник, 21:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Германия и Польша договорились увеличить производство снарядов

1
  • 18.03.2024, 20:17
  • 1,540
Германия и Польша договорились увеличить производство снарядов

Для помощи Украине.

Германия и Польша планируют начать совместную работу над увеличением производства боеприпасов. Это необходимо для помощи Украине.

Об этом на пресс-конференции с министром обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышем заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает Tagesspiegel.

Как рассказал Писториус, в ходе встречи с польским коллегой он договорился об увеличении производства боеприпасов для Украины.

По его словам, поддержка украинской армии в войне против россиян заключается не только в поставках боеприпасов, которые «можно где-то найти». Министр подчеркнул, что нужно наращивать производство в Германии, Польше и других странах.

Писториус отметил, что Берлин и Варшава будут работать над этим с промышленностью обеих стран.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигналы будущего войны
Сигналы будущего войны Виктор Андрусив
Вопрос к россиянам
Вопрос к россиянам Ян Валетов
Ангел Лиза
Ангел Лиза Ирина Халип
Стерхам срочно требуется вождь
Стерхам срочно требуется вождь Владимир Халип