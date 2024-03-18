Германия и Польша договорились увеличить производство снарядов

Германия и Польша договорились увеличить производство снарядов1
- 18.03.2024, 20:17
- 1,540
Для помощи Украине.
Германия и Польша планируют начать совместную работу над увеличением производства боеприпасов. Это необходимо для помощи Украине.
Об этом на пресс-конференции с министром обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышем заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает Tagesspiegel.
Как рассказал Писториус, в ходе встречи с польским коллегой он договорился об увеличении производства боеприпасов для Украины.
По его словам, поддержка украинской армии в войне против россиян заключается не только в поставках боеприпасов, которые «можно где-то найти». Министр подчеркнул, что нужно наращивать производство в Германии, Польше и других странах.
Писториус отметил, что Берлин и Варшава будут работать над этим с промышленностью обеих стран.