Сербия и Черногория стали главными центрами оппозиции Путину на выборах 13 18.03.2024, 20:57

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В Белграде только 10,84% поддержали действующего правителя РФ.

В столице Сербии, Белграде, и столице Черногории, Подгорице, Владимир Путин получил наименьшее количество голосов среди всех зарубежных пунктов голосования, сообщает «Агентство» со ссылкой на данные ЦИК.

В Белграде только 10,84% поддержали действующего главу государства, тогда как в Подгорице — всего 8,41% голосующих. На предыдущих выборах в 2018 году Путина в столице Сербии поддержали 83,14% избирателей, а в столице Черногории — 66,74%.

Данные с участков за рубежом зафиксировали поражение Владимира Путина более чем в 10 крупных городах, среди которых Алматы, Барселона, Ереван, Гаага, Буэнос-Айрес, Лондон, Нью-Йорк и Лиссабон.

«В целом по всем зарубежным избирательным участкам Путин набрал 72,3% против 85,02% в 2018 году. Если в прошлые выборы данные с зарубежных участков превосходили итоговый результат по всей стране, то в этом году, наоборот, результат с зарубежных участков ниже, чем в целом по стране», — пишет «Агентство».

Тем не менее, Путин одержал победу в Баку, Стамбуле, Вашингтоне, Бонне, Берлине, Марселе, Торонто, Рио-де-Жанейро, Сеуле и еще в 11 городах. Так, в Германии Путин занял первое место с 44%, вторую строчку занял кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков с 37,16%. За остальных кандидатов проголосовало менее трех процентов. Даванков выиграл выборы в Лиссабоне и Париже.

Ранее в понедельник правительство Германии заявило, что не считает прошедшие президентские выборы в России правомерными и не планирует признавать их итоги. Представитель МИД ФРГ заявил, что внешнеполитическое ведомство будет называть президента России просто Путиным, как делало это и ранее.

Выборы президента России, на которых Владимир Путин переизбрался на пятый срок, чтобы оставаться у власти до 2030 года, проходили с 15 по 17 марта. По предварительным данным, Путин получил более 87,3% голосов.