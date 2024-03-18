Сколько россияне готовы платить за майский отдых в Беларуси 5 18.03.2024, 21:09

2,252

И какие направления являются топовыми.

Сколько туристы из России готовы заплатить за отдых в Беларуси и какие направления являются топовыми, рассказала агентству «Минск-Новости» начальник отдела по приему туристов в Беларуси компании «Тайм-Вояж» Наталья Мошко.

— Майские туры начинают активно раскупать с начала и середины января, — рассказала Наталья Мошко. — Сейчас, в середине марта, уже сложно найти свободные места.

Список популярных направлений открывает столица.

— Рядом Мир и Несвиж, замки, которые пользуются заслуженной популярностью у россиян, — объяснила собеседница агентства. — Одна из точек притяжения — Дудутки. Комплекс знаменит своим колоритом, национальными ремеслами и белорусскими прысмаками.

«Серебро» делят Брест и Гродно.

— Большинство туристов просят включить в обязательный маршрут посещение Беловежской пущи, — подчеркнула собеседница.

Замыкает тройку лидеров Витебск и Полоцк.

Основной поток российских туристов (как индивидуальные группы, так и корпоративные) приезжает с 27 апреля по 12 мая. И гостят у нас чаще всего 3−4 ночи. Отели выбирают, как правило, 2−3-звездочные. Средний чек на одного человека — порядка 850 рублей. Сюда входит проживание, питание (как правило, завтраки и обеды), внушительная экскурсионная программа.