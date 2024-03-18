Си Цзиньпин впервые посетит Европу 9 18.03.2024, 21:31

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Си Цзиньпин

Названы время, страна и причины.

Лидер Китая Си Цзиньпин, на фоне напряженных отношений с Евросоюзом, собирается в начале мая во Францию, где должен встретиться с президентом Эммануэлем Макроном в Париже. Это станет первой поездкой Си в Европу со времен пандемии ковида, сообщили Politico несколько чиновников в Париже и Брюсселе.

Визит китайского лидера совпадает с 60-летием установления дипломатических отношений между Парижем и Пекином. Но настроение во Франции, скорее всего, будет другим, по сравнению с торжествами по случаю 50-летия двусторонних отношений между двумя странами, говорит человек, знакомый с подготовкой к поездке. Китай стремится возобновить отношения с Европой, которые испортило «безграничное партнерство» Си Цзиньпина с российским диктатором Владимиром Путиным.

За планировавшейся месяцами поездкой внимательно будут следить в Вашингтоне и европейских столицах. Канцлер Германии Олаф Шольц также отправляется в Китай с визитом в апреле.

Официальные лица сообщили POLITICO, что Китай пытается убедить Европу разрешить России сесть за стол предстоящих мирных переговоров, возможно, в Швейцарии, иначе Пекин будет бойкотировать подобные встречи. По их словам, этот месседж был усилен во время европейского турне китайского специального посланника Ли Хуэя в начале марта, где обсуждал будущее Украины. Официально Министерство иностранных дел Китая заявило, что Ли Хуэй пообещал «поддерживать своевременный созыв мирной конференции с равным участием всех сторон».

В последние месяцы Пекин пытается отмотать назад движение Европы к уменьшению рисков, которое он рассматривает как происходящее под влиянием США.

Китай яростно отреагировал на беспрецедентное решение ЕС в прошлом месяце внести китайские компании в черный список из-за их связей с Россией. Его мощная электромобильная промышленность также близка к тому, чтобы вступить в торговую войну с европейскими регуляторами, обвиняющими китайское государство в субсидировании своих автомобильных гигантов.

С другой стороны, Пекин стремится, чтобы европейские инвестиции оставались на китайском рынке, поскольку местная экономика испытывает огромное давление и расшатывается нестабильным рынком недвижимости.