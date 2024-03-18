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Бельгия передаст Украине 300 броневиков LMV

  • 18.03.2024, 22:06
Бельгия передаст Украине 300 броневиков LMV

Страна также обучит экипаж для кораблей.

Бельгия готовит пакет военной помощи для Украины на 412 млн евро. В него войдет 300 броневиков LMV.

Об этом сообщает Shephard Media.

Отмечается, что кроме многоцелевых бронированных автомобилей Бельгия планирует помочь Украине с минными тралами.

«Новая инициатива военной помощи, реализованная совместно Бельгией и Нидерландами, стала частью сотрудничества BELEUX, целью которой является повышение военного потенциала Украины», - говорится в материале.

Издание пишет, что Бельгия обеспечит базовую подготовку, а Нидерланды — обучение на рабочем месте для украинских экипажей минных судов.

Бельгия также пообещала предоставить Украине военную помощь на общую сумму 611 миллионов евро в течение 2024 года. Сообщается, что около половины этой суммы было выделено на дополнительные артиллерийские боеприпасы.

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