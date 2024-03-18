В Минске будут судить топов госорганизации за большие откаты от частника 2 18.03.2024, 22:39

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Часть денег они так и не получили.

В Минске за коррупцию будут судить гендиректора государственного ОАО и его заместителя, рассказали агентству «Минск-Новости» в прокуратуре.

Оба руководителя договорились с частным унитарным предприятием о взаимовыгодной схеме: они «обеспечивали» ЧУП победу на госзакупках, а потом заключали договоры подряда на выполнение строительно-монтажных работ. Взамен коммерческая структура платила им откаты в размере 4% от сделок. Так продолжалось с января по сентябрь 2023 года.

Часть взяток обвиняемые уже получили, часть так и не успели — схему пресекли правоохранители. Общая сумма совершенных сделок должна была составить свыше 48 000 рублей.

Гендиректору и заму предъявили обвинение по ч. 1 ст. 14 УК (Покушение на преступление) и ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере, либо организованной группой, либо лицом, занимающим ответственное положение).

Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.