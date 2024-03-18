В Белгороде атаковали предприятие «Энергомаш» 18.03.2024, 23:54

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Видео.

В понедельник, 18 марта, в Белгороде было повреждено, вероятно, предприятие «Энергомаш». Местные власти говорят, что российской ПВО якобы удалось сбить восемь воздушных целей.

Один из сотрудников завода записал видео из цеха, где видна поврежденная крыша, а также дым на территории самого предприятия.

«Бл*ть, попало в завод, прямо в цех», — коротко отреагировал мужчина.

В то же время российские местные власти сообщили, что ПВО «удалось сбить восемь воздушных целей на подлете к городу».

«В Белгороде в результате падения обломков повреждена кровля на территории двух промышленных помещений и выбиты окна в одном из зданий учреждения здравоохранения. Также поврежден легковой автомобиль», — заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, частично без света остались населенные пункты Разумное и Крутой Лог.

Ранее в этот же день бойцы Сибирского батальона призвали жителей Белгорода временно покинуть город из-за угрозы артобстрела по военным объектам РФ.