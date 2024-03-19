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Российскую нефть заменят водородом?

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  • 19.03.2024, 9:42
  • 1,962
Российскую нефть заменят водородом?

Водородные проекты получили поддержку правительств Германии и Канады.

Канада и Германия подписали меморандум о поддержке сотрудничества между канадскими производителями водорода и германскими промышленными предприятиями. Как сообщило агентство Reuters, цитируя канадского министра природных ресурсов, «Канада может стать ведущим мировым производителем и экспортером чистого водорода».

«Голос Америки» обратил внимание на стремление Канады, вместе с европейскими союзниками, найти замену импорту российской нефти. Еще в августе 2022 года премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Олаф Шольц договорились о привлечении инвестиций в водородные проекты. Сообщалось, что канадский экспорт в Германию начнется в 2025 году.

Водород – безуглеродное топливо, оно используется при доставке тяжелого промышленного оборудования, для передвижения тяжелых транспортных средств и отопления.

В настоящее время в Канаде реализуются десятки проектов по производству низкоуглеродного водорода.

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