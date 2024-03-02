Почему нейтралитет и Балто-Черноморский союз не спасут Беларусь 2.03.2024, 8:40

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Только НАТО может гарантировать безопасность нашей страны.

В варшавском «Восточноевропейском доме» (Dom Wschodni) прошла презентация книги «Беларусь в НАТО».

В дискуссии приняли участие лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», экс-кандидат в президенты Андрей Санников, экс-министр обороны Польши, бывший вице-президент Европарламента Януш Онышкевич и известный русско-американский историк Юрий Фельштинский. Модератором выступила главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников рассказал, как Беларусь помогла Польше, Чехии, Словакии, Венгрии и странам Балтии вступить в НАТО:

— Хотел бы процитировать статью господина министра Януша Онышкевича в книге «Беларусь в НАТО»: «В НАТО вступает не армия, в НАТО вступает государство, гражданское общество, элиты и весь народ». Представим себе, что нет Лукашенко. Что нам делать? Ответ очевиден — демократия должна быть защищена и в военном смысле.

Хотел бы вспомнить одну историю. В 1995 году я полемизировал с бывшим советником президента США Збигневым Бжезинским. Был такой журнал «Беларусь у свеце». Мы там высказывались насчет НАТО. Уже тогда было понятно, что Вышеградская группа движется в НАТО, страны Балтии также позитивно высказывались насчет Альянса, а в Беларуси у власти был Лукашенко.

Основная мысль, которую я высказывал в статье, была в том, что, возможно, не стоит отталкивать Беларусь от этого процесса. Нужно страну втягивать в него. Было очевидно, куда движется Лукашенко, а в регионе будет меньше безопасности с именно такой Беларусью. Запад мог бы больше сделать, чтобы наша страна участвовала в этих процессах.

Что получилось? Беларусь помогла Польше, Чехии, Словакии, Венгрии и странам Балтии вступить в НАТО. Потому что это был отличный фон, чтобы говорить: «Если мы не будем в НАТО, будет то, что происходит в Беларуси. Мы попадем под влияние России».

Политик ответил и сторонникам других концепций безопасности нашей страны:

— Было очень много дискуссий на тему того, как должна выглядеть архитектура безопасности Беларуси. Все помнят Балто-Черноморский союз. Это была нормальная идея для 90-х годов, может быть — для начала 2000-х. Однако было очевидно, что это не обеспечит нашу безопасность и развитие страны. Говорили про нейтралитет. Но люди просто не понимают, что это огромные деньги. Это невозможно. Даже богатейшая Швеция буквально на днях решила все вопросы по вступлению в НАТО. А ведь это был главный пример нейтралитета. Представьте, все должно быть свое. Своя армия, своя техника — это просто невозможно для небольшой в военном плане страны. Нейтралитет не для нас.

Считаю, что дата 24 февраля 2022 года окончательно поставила точку в вопросе, где должна быть Беларусь. Это должно быть связано с победой Украины, безопасностью Украины и с независимостью, свободой и демократией в Беларуси. Поэтому на обложке книги — два флага. Белорусский и украинский. Для Европы важны независимость Беларуси и Украины, Украина и Беларусь в НАТО.