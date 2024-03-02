Bild: Пехота армии РФ наступает на китайских машинах для гольфа вместо БМП 2.03.2024, 8:44

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Видеофакт.

Российская пехота наступает на гольфкарах вместо БМП. Мало кто из таких штурмовых групп возвращается обратно. Об этом пишет аналитик BILD Юлиан Репке.

По его словам, россияне понимают и используют для себя с пользой отсутствие у Украины снарядов и ракет. Поэтому вместо традиционных бронированных БМП и БТР они применяют гольфкары. Небольшие группы российских солдат едут на них на штурм.

По данным Репке, оккупанты используют такие китайские машины для гольфа не в гражданских, а в военных целях. Они маневренные и их сложнее поразить беспилотниками-камикадзе, а снарядов с большой площадью поражения обломками у ВСУ нет.

Аналитик рассказал, что четверо оккупантов добрались на гольфкаре на линию фронта, но вскоре все они погибли.

Піхота армії рф наступає на китайських машинах для гольфу замість БМП, — військовий оглядач BILD Рьопке



Росіяни розуміють та використовують собі на користь відсутність в України снарядів та ракет. Тому замість традиційних броньованих БМП та БТР вони застосовують ⬇️ pic.twitter.com/fp0KgEFec1 — Serg (@NHunter007) March 1, 2024