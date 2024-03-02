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Bild: Пехота армии РФ наступает на китайских машинах для гольфа вместо БМП

  • 2.03.2024, 8:44
  • 2,700
Bild: Пехота армии РФ наступает на китайских машинах для гольфа вместо БМП

Видеофакт.

Российская пехота наступает на гольфкарах вместо БМП. Мало кто из таких штурмовых групп возвращается обратно. Об этом пишет аналитик BILD Юлиан Репке.

По его словам, россияне понимают и используют для себя с пользой отсутствие у Украины снарядов и ракет. Поэтому вместо традиционных бронированных БМП и БТР они применяют гольфкары. Небольшие группы российских солдат едут на них на штурм.

По данным Репке, оккупанты используют такие китайские машины для гольфа не в гражданских, а в военных целях. Они маневренные и их сложнее поразить беспилотниками-камикадзе, а снарядов с большой площадью поражения обломками у ВСУ нет.

Аналитик рассказал, что четверо оккупантов добрались на гольфкаре на линию фронта, но вскоре все они погибли.

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