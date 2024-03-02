Удар в лицо Путина Телеграм-канал «СерпомПо»

2.03.2024, 8:47

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Заявка сделана.

На путинские вялые «старые песни о главном» Россия дала ответ массовым участием в похоронах Навального в Москве и цветами в его память по городам России.

Удар в лицо властей пришелся в раскрытые перчатки – между посланием Путина и его «выборами». Рухнул пропагандистский миф о «консолидации» вокруг Путина с его военной повесткой дня. Причем, это был не первый удар – вначале были очереди за антивоенную повестку дня кандидата Надеждина.

Можно было не показывать похороны Навального в новостях, но в эпоху интернета нельзя скрыть правду – в стране есть запрос на перемены, есть массовая поддержка перемен.

Если люди посреди репрессий выходят поддержать то, что им дорого, что же будет, когда путинизм сойдет на нет? Заявка на будущее сделана. И всей стране показано – у нее есть будущее.

Телеграм-канал «СерпомПо»