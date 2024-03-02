СМИ: В Украину может зайти французский спецназ 2.03.2024, 8:53

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Идея Макрона получила продолжение.

Недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона, не исключившего отправку западных войск в Украину, стало настоящей сенсацией и продолжает активно обсуждаться европейскими политиками, а также СМИ.

Как сообщает французское издание Monde со ссылкой на свои источники, Париж рассматривает возможность разрешить французскому спецназу и иным военным подразделениям страны пересекать границу с Украиной, чтобы поставить перед Кремлем «стратегическую дилемму».

По мнению газеты, военное присутствие Франции в Украине «могло бы защитить некоторые украинские территории» и ограничить удары со стороны РФ.

Издание также приводит слова неназванного украинского дипломатического источника, который сообщил, что в Украине «присутствуют все государства-союзники». Однако речь идет не о боевых подразделениях, а, например, о представителях разведки.

В свою очередь, издание Le Figaro пишет, что Макрон собирает лидеров французский партий на встречу 7 марта, чтобы обсудить войну в Украине.

По информации журналистов, лагерь французского лидера намерен сделать войну в Украине и отношение к РФ темой предвыборной кампании на выборах в Европарламент в июне этого года.

Глава списка, выбранного Макроном, Валери Айер поддержала слова президента о возможной отправке войск в Украину, заявив, что «ни один вариант нельзя исключать».

«Мы не намерены говорить Владимиру Путину, что собираемся в принципе исключать возможность самозащиты: это стратегические базовые принципы», - сказала он.