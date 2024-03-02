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На проспекте Независимости в Минске собрался «паровозик» из семи авто

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  • 2.03.2024, 9:02
  • 4,752
На проспекте Независимости в Минске собрался «паровозик» из семи авто

ГАИ сообщила подробности.

Несоблюдение дистанции стало причиной ДТП с участием семи автомобилей в Минске, сообщили в столичной ГАИ.

Происшествие случилось 1 марта около 19.00 вблизи дома № 91 по проспекту Независимости. По данным инспекторов, из-за несоблюдения дистанции здесь столкнулись Kia, BMW, Mercedes, два Renault и два Volkswagen.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

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