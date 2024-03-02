В российской армии на передовой началась эпидемия туберкулеза 7 2.03.2024, 9:07

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Болезнь массово косит мобилизованных.

Российских мобилизованных, брошенные на передовые позиции в Украине начала косить эпидемия туберкулеза. Руководство изолировало часть заболевших, от остальных скрывают все информацию.

Жена мобилизованного из Красноярского края рассказала ТГ-каналу «Бери шинель» о том, что в полку, где служит ее муж, несколько людей заболели туберкулезом.

«Муж сказал, что их изолировали от остальных, поместили куда-то, но будут ли проверять остальных - заразились они, нет, - он не знает. На связь больше не выходил», - утверждает женщина.

Она просила не упоминать номер части и полка ее супруга, опасаясь репрессии со стороны командования. В группах и чатах мобилизованных также есть несколько сообщений о случаях заболевания туберкулезом на фронте.

«У нас в 331 полку началась эпидемия туберкулеза, но об этом никому не говорят и запрещают рассказывать родным. Так как мы сейчас одна из немногих частей, которые вытягивают на себе артемовское направление, то нас не убирают с «нуля», - пишет оккупант.

По его словам, заболевших туберкулезом изолировали, однако информации об их состоянии здоровья нет.

«Какая форма у них – нам не говорят, чтобы не было паники, но это напрягает», - пишет захватчик.

По его словам, на фронте нет медиков, которые помогут военнослужащим ВС РФ в случае массового заболевания туберкулезом.