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На рынок выходит брутальный китайский конкурент Tesla

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  • 2.03.2024, 9:31
  • 4,816
На рынок выходит брутальный китайский конкурент Tesla

Электромобиль способен проехать 800 км без подзарядки.

Концерн Great Wall возвращается к проекту Sar Mecha Dragon. Флагманский электромобиль планируют выпустить на рынок под брендом Ora и будут продавать по цене от 488 000 юаней ($67 800). Об этом пишет сайт CarNewsChina.

Напомним, что предсерийный Sar Mecha Dragon презентовали еще в 2021 году, однако запуск модели в производство несколько раз откладывали по разным причинам. Теперь ее все же выпустят и могут продавать в Европе.

Ora Sar Mecha Dragon — большой седан F-класса с брутальным рубленым дизайном. У него длинный капот и высокая оконная линия. Единственное отличие серийной модели — матричная оптика.

По габаритам Sar Mecha Dragon сопоставим с Mercedes EQS и немного больше Tesla Model S.

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