Посольства и консульства России завалили цветами в память о Навальном

Посольства и консульства России завалили цветами в память о Навальном2
- 2.03.2024, 9:35
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Акции прошли в десятках городов по всему миру.
Акции памяти политика Алексея Навального в день его похорон прошли в десятках городов по всему миру: в Амстердаме, Барселоне, Тель-Авиве, Берлине, Батуми, Белграде и еще в десятках городов.
В тех городах, где есть посольства и консульства России, люди несут к ним цветы и фотографии Алексея Навального.
1 марта Навальный был похоронен в Москве на Борисовском кладбище. На прощание с политиком пришли несколько тысяч человек, в том числе политики Евгений Ройзман, Борис Надеждин и Екатерина Дунцова, а также представители посольств Франции, Германии, США и еще семи иностранных государств.
На прощании с политиком в Москве и на акциях памяти в других российских городах были задержаны более 120 человек.