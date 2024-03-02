Рыбаки обнаружили у берегов Аляски загадочный объект 1 2.03.2024, 9:43

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Он может оказаться «шпионским шаром».

В США у побережья штата Аляска рыболовное судно заметило аэростат, который может оказаться «шпионским шаром» иностранного правительства.

Об этом сообщает CNN.

Объект обнаружили рыбаки и отправили его фотографии правоохранителям. Источники телеканала отметили, что неизвестно точно, является ли найденный объект аэростатом. Однако в ФБР предварительно отметили, что это воздушный шар наблюдения иностранного правительства.

Агенты ФБР намерены встретиться с рыбаками, когда они прибудут в порт. После этого объект отправят на анализ в лабораторию бюро в штате Вирджиния.

Китайские воздушные шары над территорией США

В начале февраля 2023 года на севере США обнаружили высотный аэростат-зонд. Впоследствии военные установили, что объект является китайским разведывательным воздушным шаром.

Первый шар военные США сбили 4 февраля. Позже над территорией разных штатов были сбиты еще четыре похожих объекта.