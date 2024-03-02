Почему погиб работник на «Беларуськалии»? 3 2.03.2024, 9:49

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На предприятии выстроена «потогонная» система заработка.

Накануне стало известно, что в Солигорске на крупнейшем калийном предприятии Беларуси погиб рабочий. Это не первая смерть горняка на «Беларуськалии» за последние годы.

Как сообщает профсоюзная ассоциация Salidarnast, основанная представителями независимых профсоюзов Беларуси, на момент написания новости официальная версия произошедшего не была представлена администрацией солигорского предприятия, что вызывает много вопросов.

По словам бывшего работника «Беларуськалия» и экс-лидера Независимого профсоюза на 1 Рудоуправлении Павла Соколовского, сегодня невозможно с полной уверенностью указать конкретную причину трагедии, поскольку нет официальной информации от администрации. Однако предварительные предположения говорят о возможном взрыве колеса или происшествии со стопорным кольцом.

– Скорее всего, это произошло во время замены колеса самоходного вагона, – сказал собеседник ассоциации. – Работникам запрещен ряд определенных операций. Например, они не имеют право накачивать колесо на месте. Также не имеют право его бортировать. Просто менять колесо на новое им разрешено. Обычно им привозят накаченное колесо и уже его заменяют.

В большинстве случаев, все работники прекрасно знают, что как делать. Но когда у них «горит план», то они забывают о мерах предосторожности.

Комплексы, на которых работал погибший, занимаются подготовкой горной выработки: нарезают различные вентиляционные штреки, ремонтные штреки и прочее. На «Беларуськалии» существовала такая проблема, что эти комплексы отставали в подготовке выработки перед добычными комплексами, которые рубили гораздо быстрее, чем работала подготовка. Поэтому на проходчиков было сброшено много работы, а саму добычу немного сдерживали. Это также можно считать косвенной причиной трагедии, поскольку работы для этих бригад было на порядок больше.

Кроме того, один из факторов, который мог повлиять на произошедшее, – ночная смена, во время которой произошла трагедия. Усталость работников и отсутствие должного внимания могли стать критическим моментом в таких ситуациях.

Как отмечают в Salidarnast, причина несчастных случаев на производстве кроется в более фундаментальных проблемах, таких как организация системы оплаты труда, которая стимулирует работников к нарушениям и риску.

– Такая система оплаты труда, основанная на перевыработках планов и норм, создает давление на работников, заставляя их игнорировать меры предосторожности ради заработка, – продолжает Павел Соколовкий. – Недавно также был случай, когда работнику придавило бедро самоходным вагоном. Сейчас он идет на поправку, но такого рода случаи происходят из-за сформированной системы оплаты труда у забойщиков.

Мы раньше подсчитывали, и получается, что если работник будет получать тариф и премию, то это выходит где-то 1600 рублей. Остальная, большая часть заработка – это перевыработки планов и норм. Дополнительные премии.

По сути, это выстроенная потогонная система заработка. Люди спешат и идут на нарушения и риск, чтобы заработать денег и прокормить семью.

Профсоюзная ассоциация добавляет, что, несмотря на возможные факторы, приведшие к трагедии, многие заметили отсутствие официальной информации по этому поводу. Провластный «Белхимпрофсоюз» в своей группе в соцсетях первоначально написал пост соболезнования, однако через некоторое время удалил его.