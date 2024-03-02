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Первый заместитель министра спорта неожиданно «подставил» Лукашенко

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  • 2.03.2024, 10:02
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Первый заместитель министра спорта неожиданно «подставил» Лукашенко

Чиновник начал говорить о состоянии дел, но что-то пошло не так.

Первый заместитель министра спорта и туризма Александр Дорохович прокомментировал состоявшееся в четверг совещание у Лукашенко, посвященное состоянию дел в белорусском спорте, но что-то пошло не так.

«[Лукашенко] очередной раз говорит очевидные вещи, которые мы сами должны понимать и давным-давно выполнять. К сожалению, на местах это кто-то может, еще не услышал. Мы должны растить своих ребят, и они должны добиваться успехов. На это в избытке выделяются государственные ресурсы», — цитируют Александра Дороховича «Витьбичи».

Затем Александр Дорохович решил провести параллели между подготовкой белорусских и зарубежных спортсменов.

«Сегодня если сравнить Беларусь и некоторые страны, которые нас активно критикуют, то там деньги, в том числе на футбол и вовсе не выделяются. Игроки (в недружественных странах — ред.) работают, а в свободное время тренируются».

«Также за свои деньги они ездят на соревнования. И при этом, порой, показывают более лучшие результаты, чем наши спортсмены, которые находятся на полном государственном обеспечении», — пришел к неожиданному выводу замминистра.

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