Работу предприятия под Минском остановили по вопиющей причине 1 2.03.2024, 10:13

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Мясо хранилось с известью и краской.

Во время проверки частного мясоперерабатывающего предприятия в Минском районе были обнаружены грубые нарушения ветеринарно-санитарных правил. Они могут представлять угрозу здоровью и жизни людей. КГК приостановил работу производства до полного устранения нарушений, пишет onliner.by.

Так, в рефрижераторе мясное сырье хранили вместе со строительными материалами — известью и краской. Там же находилось и мясо неизвестного происхождения. Предприятие игнорировало требования законодательства по ежедневной уборке производственных помещений и санитарной обработке технологического оборудования. По итогам проверки на утилизацию было направлено более 800 кг сырья.