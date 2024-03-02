«Тут полдома разнесло»: российская ПВО направила беспилотник на жилой дом в Петербурге 2 2.03.2024, 10:21

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Очевидцы рассказали подробности о мощных взрывах в городе.

В российском Санкт-Петербурге ночью в результате работы российской системы ПВО под ударом оказался многоэтажный дом.

В ночь на 2 марта российский Санкт-Петербург всколыхнули сильнейшие взрывы.

Произошло попадание обломков ударного БПЛА по многоэтажке, пишет dialog.ua.

Очевидцы сообщают, что слышали звуки БПЛА и сильнейший взрыв, после чего произошло попадание по дому на Пискаревском проспекте на северо-востоке российского Петербурга. Вероятно, на многоэтажку упали обломки БПЛА, сбитого российской системой ПВО.

«Тут полдома разнесло, пацаны. БПЛА упал… Беспилотник», - рассказал очевидец, снимая последствия на видео.

На самом деле, многоэтажка не сильно пострадала при этом ударе. По данным российских властей, произошло разрушение нескольких балконов и окон. Пострадавших также нет. Около 100 жителей многоэтажки эвакуированы. Вероятно, целью БПЛА была нефтебаза «Ручьи», которая находится менее чем в 1 км от места падения дрона.