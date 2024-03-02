Немецкие истребители впервые перехватили российские самолеты возле Латвии
- 2.03.2024, 10:30
Министр обороны Латвии отреагировал на инцидент.
Немецкие истребители Eurofighter перехватили российские самолеты возле Латвии. Это произошло впервые.
Об этом сообщают Военно-воздушные силы Латвии в Facebook.
Инцидент произошел в пятницу, 1 марта. Немецкие истребители вылетели с латвийской военной базы «Лиэлварде» на перехват российских самолетов у территориальных вод Латвии.
Как отмечается, впервые немецкие истребители Eurofighter с латвийской военной базы отправились на подобную миссию.
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс отреагировал на инцидент.
«Патрулирование воздушного пространства НАТО полностью работает и союзники могут немедленно реагировать. Сегодня немецкие истребители Eurofighter впервые с авиабазы отправились на перехват двух российских военных самолетов вблизи территориальных вод Латвии», - написал он в Twitter (X).