На Путине лежит проклятие 10 Владимир Пастухов

2.03.2024, 10:42

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И закончит он неожиданно и непонятно.

Я планировал сегодня написать что-то личное о Навальном и даже почти написал. Но потом понял, что это именно тот случай, когда «мысль изреченная есть ложь», и оставил эту идею. Вместо этого я решил написать о другом.

Владимир Путин, говорят, очень любит историю. Вот и я хочу напомнить об одной истории, которая начиналась не так уж далеко от Патриарших лет эдак четыреста тому назад.

Никто не знает, каким правителем мог стать царевич Дмитрий. Хорошим или плохим, тираном или юродивым на троне. Его убили раньше, чем он смог проявить себя, и он навсегда остался святым. И в мифологии, и в истории.

Никто не знает до сих пор, кем именно, а главное - по чьему приказу был убит царевич Дмитрий. Как сказал бы Небензя: «Вы нам ничего не докажете!». Возможно, задолго до Небензи что-то подобное говорил и царь-временщик Годунов, тайными тропами пробравшийся с черного хода на русский трон. Но молва прочно связала это убийство с именем царя Бориса.

Царь Борис был не только хитрым, но и умным. Может быть, он был одним из самых одаренных государей на русском престоле. Он совершил много славных дел, достойных того, чтобы потомки вспоминали о нем с почтением. Но в памяти потомков он остался только убийцей царевича Дмитрия. Это клеймо не затерлось за столетия, оно стало частью национального мифа.

На Путине отныне и во веки веков будет теперь лежать проклятие Годунова. Что бы он ни сделал еще, в конечном счете он останется в памяти поколений как «убийца Навального». И это вне всякой связи с тем, убивал он на самом деле или нет, доказано оно или не доказано. Все, история его припечатала. И закончит, скорее всего, как Годунов: неожиданно и непонятно. И тоже никто ничего не докажет.

Как сказал один великий дипломат (не Небензя), случившееся – «хуже, чем преступление. Это большая историческая ошибка».

Владимир Пастухов, «Телеграм»