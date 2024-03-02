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Захватывающее зрелище: БМП Bradley разгромил целую группу российских штурмовиков

  • 2.03.2024, 14:29
  • 2,134
Захватывающее зрелище: БМП Bradley разгромил целую группу российских штурмовиков

Боевая машина пехоты подъехала вплотную и начала ликвидировала оккупантов.

Воины 47-й отдельной механизированной бригады разгромили штурмовую группу 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской бригады. Бой произошел на Авдеевском направлении.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал «Бутусов Плюс».

Группа российской пехоты передвигалась на БТР-80, оборудованном «мангалом» по всей длине корпуса. «Броня» подвезла россиян к одному из домов, после чего с нее спешилось около 8 пехотинцев, еще несколько осталось на БТР-80.

Выполнив задание, бронетранспортер уехал с места высадки, однако довольно быстро его догнали FPV-дроны, вероятнее всего, после первого попадания пехотинцы погибли, последующие FPV полностью уничтожили боевую машину.

После этого к ранее высаженным российским пехотинцам почти вплотную подъехала боевая машина пехоты Bradley и начала расстреливать оккупантов. В результате непрерывного огня группа российской пехоты была уничтожена.

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