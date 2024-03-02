Стало известно, почему Кремль остался без боеприпасов от КНДР 2.03.2024, 14:41

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Опубликованы снимки со спутника.

Северная Корея временно приостановила поставки оружия России морским путем. Такая ситуация связана, вероятно, с задержками в производстве и логистике в самой КНДР. Впрочем, оружие может доставляться железной дорогой или самолетами.

В расследовании южнокорейского издания NK Pro говорится о том, что суда РФ, которые перевозят оружие, пока не появляются в северокорейском порту Расон и в порту назначения на Дальнем Востоке России, который называется Дунай.

Согласно данным журналистов, перевозкой боеприпасов из КНДР в Россию занимались четыре судна – Lady R, Angara, Maia-1 и Maria. Они не менее 32 раз были с рейсами в Северной Корее.

В частности, последнее судно Lady R заходило в порт Расон 4 февраля, а Maia-1 – 12 апреля. С этого периода доставка контейнеров на экспортный причал не фиксировалась.

Контейнеры в последние недели остаются в порту. Они либо пустые, или нет необходимости их доставлять в места назначения в КНДР.

«Возможно, операция остановлена из-за проблем с производством в Северной Корее или других логистических трудностей. Также не стоит исключать возможность, что оружие передается в Россию воздушным или железнодорожным транспортом через общую границу обеих стран», - указано в материале.

Также подчеркивается, что на кораблях в ходе операции с КНДР не была включена автоматическая система идентификации, чтобы их не обнаружили.