Кристина Орбакайте публично поддержала российских оккупантов 4 2.03.2024, 14:59

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По просьбе властей Петербурга.

Дочь Аллы Пугачевой совершила поступок, который прямо указывает на то, что она поддерживает российских оккупантов, передает УНИАН.

Так, Кристина Орбакайте выделила семьям российских военнослужащих 50 билетов на свой концерт в Петербурге.

Как сообщил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин, он лично обращался к певице с такой просьбой. По словам Чебыкина, позже с ним связался представитель артистки и передал билеты на концерт.

Теперь депутат ожидает от артистки поддержки войны в Украине со сцены. Отметим, что концерт Кристины в Питере стал единственным, который не отменили в России.

К слову, мать Орбакайте - Алла Пугачева - осуждает полномасштабное вторжение в Украину. Еще в феврале 2022 года она вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми уехала в Израиль.

Галкин, в свою очередь, выступал на концертах, а часть заработанных денег передавал украинским беженцам. Более того, он неоднократно высмеивал путинский режим со сцены.