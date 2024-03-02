Невзоров: Теперь мятежники будут подсвечивать себе дорогу пламенем автоматных очередей 2.03.2024, 15:03

Фонарики на телефонах зажглись в последний раз.

В Кремле в день похорон Навального был большой праздник, заявил публицист Александр Невзоров.

Невзоров считает эту радость наивной, а победу над убитым оппозиционером - пирровой:

«Эта радость была такой же глупой, как и сам Путин. Потому что похороны Навального – это тот Рубикон, который закрывает эру мирного протеста. В могилу на Борисовском кладбище вместе с гробом последнего романтика России легли и все иллюзии о возможности бескровного финала для Путина и его лакеев. В ней же закопаны и все надежды на то, что историческая драма, которую мы наблюдаем, закончится без повешений на фонарях, без катаклизмов. Кремлевский упырь еще будет с тоской и нежностью вспоминать щепетильного Алексея Анатольевича Навального, ибо впредь благородных врагов у него уже никогда не будет. Есть обоснованная надежда на то, что фонарики на телефонах зажглись в последний раз. Затем мятежники будут подсвечивать себе дорогу уже пламенем автоматных очередей».

«Навальный был романтиком, он веровал в законы, справедливость, в победу добра над злом и тому подобные глупости. А тот, кто его сменит, учтет все эти ошибки и будет действовать намного жестче» – подытоживает Невзоров.