Синоптики: Погода приготовила белорусам «сюрприз» на понедельник 1 2.03.2024, 15:13

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Возможен даже снег.

Синоптики поделились прогнозом погоды в Беларуси на ближайшие два дня.

В воскресенье ночью будет малооблачно, днем облачно с прояснениями.

Преимущественно без осадков, только днем по крайнему юго-западу пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 5°, по юго-западу до +3°. Днем будет от +2° до + 8°. В Минске до +8°.

В понедельник станет заметно холоднее, в Минске максимум + 3° и пройдет снег.

Такая погода ожидается и в последующие дни.