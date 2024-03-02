Синоптики: Погода приготовила белорусам «сюрприз» на понедельник

Синоптики: Погода приготовила белорусам «сюрприз» на понедельник1
- 2.03.2024, 15:13
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Возможен даже снег.
Синоптики поделились прогнозом погоды в Беларуси на ближайшие два дня.
В воскресенье ночью будет малооблачно, днем облачно с прояснениями.
Преимущественно без осадков, только днем по крайнему юго-западу пройдут кратковременные дожди.
Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 5°, по юго-западу до +3°. Днем будет от +2° до + 8°. В Минске до +8°.
В понедельник станет заметно холоднее, в Минске максимум + 3° и пройдет снег.
Такая погода ожидается и в последующие дни.