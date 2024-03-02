Россия ударила ракетой Х-35 по своему же Краснодарскому краю 6 2.03.2024, 15:22

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Фотофакт.

Россия продолжает атаковать мирные города и деревни Украины своими ракетами. Однако не все они долетают до цели.

Так произошло 2 марта с запущенной оккупантами противокорабельной ракетой Х-35, предположительно упавшей на территории Краснодарского края.

Об этом сообщает мониторинговый канал monitor, отслеживающий российские атаки.

«Одна Х-35 не долетела до территории Украины и отдыхает в полях Краснодарского края РФ», – написали администраторы паблика.

В канале также опубликована фотография с ракетой Х-35, лежащей в поле.

Ряд других пабликов в Telegram публикуют фото ракеты с другого ракурса.

При этом часть ресурсов отмечает, что остаться враждебной Х-35 «решила» вблизи станицы Новощербиновская, не уточняя источники происхождения этой информации.

Другие же акцентируют внимание на том, что до ближайшей точки, которую контролируют Силы обороны Украины – более 180 км.