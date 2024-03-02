У Путина истек срок годности 3 Виктор Каспрук

2.03.2024, 15:48

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Пошатнется ли трон узурпатора?

Телевизор сделал президентство Путина едва ли не вечным. Ведь за тот период, когда диктатор был либо президентом, либо премьер-министром Российской Федерации, в Соединенных Штатах сменилось пять президентов. А именно: Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама, Дональд Трамп и Джо Байден. И если бы за это время человечество смогло добиться бессмертия для избранных, можно было бы не сомневаться, что кремлевские ребята баллотировали Путина и на тысячный срок.

Теперь узурпатору остается только решить, сколько голосов он собирается получить на очередных выборах самого себя. Набрать 89, 79 или более скромные 69% поддержки электората? Меньше ему уже никак нельзя, потому что это не будет вписываться в концепцию массовой поддержки его русским населением.

Все это сомнительное действо с предопределенным результатом будет происходить под лозунгом: «Выберем Путина назло Америке и Европе». После чего в Кремле спешат заявить, что Россия является самой стабильной в мире «демократией», потому что народ так любит своего президента, что не видит на его месте никого другого.

Результаты подобных выборов марта 2024 г. были объявлены еще в 1999 году. Ведь кто-нибудь видел, чтобы кто-то из диктаторов добровольно передавал власть кому-то другому? Поэтому здесь нечему вообще удивляться. Когда в России проходят очередные выборы «царя», то всегда не трудно спрогнозировать, кто в очередной раз будет успешным кандидатом.

Но куда проще было бы определить для населения, что каждые шесть лет в Российской Федерации должно проходить очередное автоматическое переутверждение президента на своем посту. И это закрепить законодательно. Тогда сторонники России будут восхищаться «честностью» путинской власти.

Хотя вполне возможен и другой вариант. Принять оперативно в государственной думе закон, который в связи с большими достижениями в развитии и защите России от иностранного вмешательства Путин заслуживает звания пожизненного президента. И потому в дальнейшем никакие выборы вообще проводить политически нецелесообразно.

Диктатору легко выигрывать «выборы», когда подставных оппонентов выставляют как представителей «альтернативных политических сил». А это действительно означает, что после того, как он в политическом процессе с самого начала все замкнул на себя, кроме него в президентской погоне никого нет. Путин превратился в заключенного властей, поскольку хорошо знает, что если потеряет власть, то будет арестован за все его преступления.

Проводя очередные фальшивые выборы, Путин этим добивается прямо противоположного результата

Почему диктаторы тратят столько времени и усилий на то, чтобы выглядеть демократическими? Проводя очередные фальшивые выборы, Путин этим добивается прямо противоположного результата. Ведь, несмотря на то, что на имитацию избирательного процесса будет потрачено много времени, энергии и бумаги, весь свободный мир просто смеется над дилетантскими попытками выдать это обманчивое действо за волеизъявление населения Российской Федерации.

Начав 24 февраля 2022 года Великую войну в Украине, он этим вверг Россию в неопределенные и опасные времена. Ее экономика пошла в разнос и действительно находится в ужасном состоянии, несмотря на то, что телевизионная пропаганда постоянно утверждает обратное. Социальные услуги и здравоохранение рушатся, и происходит резкое сокращение рабочих мест. Если не считать российский военно-промышленный комплекс, хотя там катастрофически не хватает комплектующих, которые раньше Москва покупала на Западе.

Апологеты режима постоянно повторяют, что Путин спас Россию от стагнации экономики, разорения и преступности. Что выглядит не больше, чем как злая шутка. Поскольку скоро все будет гораздо хуже, чем в начале 90-х годов, которые власть выбрала для себя как эталон деградации экономики и падение уровня жизни в Российской Федерации.

Кроме того, после начала российско-украинской войны начало рушиться негласное социальное соглашение между Путиным и жителями РФ. При которой был достигнут баланс между тем, что россияне соглашались отдать полный контроль над своими жизнями и становятся фактически «собственностью государства», в обмен на гарантию, что государство о них хоть как-то заботится. Одно время этого соглашения удавалось соблюдать, однако теперь денег на социальные подачки плебса у путинистов уже почти нет. Дефективное государство с дефективным лидером имело шансы просуществовать еще несколько десятилетий, если бы не маниакальное желание его руководителя заграбастать чужие территории.

Вторгнувшись в Украину, Путин загнал себя в ловушку, потому у него вообще нет выбора. Если он увеличит обороты конфронтации, он все равно проиграет. Если он будет продолжать войну, он проиграет. Его стратегия – пытаться заставить Украину и Запад сдаться. Он только усиливает своих врагов.

Ситуация для узурпатора усугубляется еще и тем, что хотя не существует сомнений в его «переизбрании», несмотря на продолжающуюся войну и скрытое недовольство населения Российской Федерации, во время этой избирательной кампании он будет иметь дело с обществом, уставшим от войны. Хотя до сих пор в его политике до сих пор доминируют война и «освобождение исторических территорий».

По сути, вся предвыборная кампания строится на том, что Путин и Россия сосредоточены на российско-украинской войне. И в ее центре внимания будет то, какие огромные «угрозы» поступают московитам с Запада, укреплению «суверенитета» и «глобальной политической независимости РФ», и защите так называемых «традиционных ценностей».

Кампания избрания Путина для России строится на извращениях и антитезах

Кампания избрания Путина для России строится на извращениях и антитезах: Восток-Запад, добро-зло, духовность-бездуховность, «традиционные ценности»-разврат. Спекулируя на этом, ему удается перетаскивать на свою сторону обработанную телевизионной пропагандой большую часть населения России.

Хотя за воображаемым фасадом стабильности и могущества РФ уже просматривается начало действий её распада и грядущего хаоса. Ведь, как известно, диктатуры могут казаться стабильными до тех пор, пока вся система власти, выстроенная за многие годы репрессивного правления, не начнет стремительно рушиться.

Вся подготовка к новому президентству может закончиться в результате «пирровыми выборами» для Путина. Запустив после их завершения процессы, которые невозможно сдержать. А именно: когда недовольство населения стремительным падением уровня их жизни перерастет в массовые протесты, бунты и беспорядки. Или если политические, экономические элиты и генералы в силовых структурах увидят прямую угрозу своим привилегиям и финансовым преференциям. И это может произойти гораздо быстрее, чем сейчас кажется.

А пока в Москве готовятся к беспрецедентному результату переизбрания президента на пятый срок и обеспечению такой же поддержки и явки электората. Методы достижения «победы» будут включать: электронное голосование, принуждение, жесткий контроль за бюджетниками, чтобы они проголосовали так, как нужно властям, манипуляции с количеством брошенных бюллетеней и вброс в урны на избирательных участках не учтенных бюллетеней. Все это будет казаться телевидением, как всенародная массовая поддержка Путина. Хотя Россия оказалась на грани краха.

В Российской Федерации все плохо, и для большинства россиян будет еще хуже. Вопрос в том, где кончается предел терпения рядовых россиян? Ведь десятилетия пропаганды сделали способность страдать частью российской национальной идентичности, а тоталитарный путинский режим способен эффективно подавлять политическое сопротивление.

Между тем, самоуверенность Путина – это и фасад, за которым скрывается неспособность критически оценить сложившуюся объективно ситуацию и самообман. Гитлер тоже себя очень переоценил и представлял себе все совсем по другому, чем это было по сути. Но признаки слабости за фасадом непобедимости свидетельствуют о том, что Россия отдает все ради мифической победы над Украиной. Совершенно не учитывая, что запас ее прочности совершенно не отвечает тем целям и задачам, которые поставил перед собой Кремль.

24 февраля начнется уже третий год путинской войны. Но, кажется, в Москве готовы вести ее к полному экономическому и ресурсному истощению Российской Федерации. Однако уже сейчас можно говорить о том, что в России прослеживается дефицит квалифицированной рабочей силы, на сегодняшний день уже не хватает миллионы специалистов. В прошлом, 2023 году, в РФ не хватало 4,8 миллиона работников. Об этом свидетельствуют обнародованные результаты исследования. Где война против Украины, как причина, прямо не упоминается.

Этот дефицит рабочей силы в России резко возрос за последние два года. Как сообщает российская газета «Известия» со ссылкой на Институт экономики РАН особо не кем заполнить вакансии водителей и работников магазинов. Эта демографическая яма только углубляется, ведь погибших на фронтах российско-украинской войны в дальнейшем вообще не будет кем заменить.

В то же время, большой дефицит квалифицированных работников тормозит экономику Российской Федерации. Хотя там расширен перечень профессий, на которые могут трудоустраиваться иностранцы. Компании все чаще пытаются привлекать работников из африканских стран и Северной Кореи. И, по оценкам российских экспертов, дефицит рабочей силы сохранится и в 2024 году, поскольку вакансии фабричных рабочих, инженеров, врачей, учителей и работников других профессий будет особенно трудно восполнить. Среди причин нехватки рабочей силы называют демографические изменения и эмиграцию.

Это и есть реальные «достижения» Путина за время его президентства, и именно с этим он готовится в очередной раз идти на «выборы». Но 2024 год важен тем, что в Европейском Союзе и Соединенных Штатах заявили, что не будут признавать результаты подобного очередного «избрания» главного кремлевца президентом России. А это, в свою очередь, будет означать, что у Путина истек срок годности.

Эта политическая непригодность «лидера» все больше будет проявляться во всех областях политической, социальной и экономической жизни Российской Федерации. Вера во всесильного Путина начала шататься. Вопрос о том, когда она совсем исчезнет. А с ней исчезнет и весь его преступный режим.

Виктор Каспрук, wordpress.com