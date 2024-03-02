Американец заметил в небе гигантские «следы НЛО» 1 2.03.2024, 15:55

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В NASA объяснили, что это такое.

Американские рыбаки во Флоридском проливе сняли на видео гигантские «дырявые облака». Некоторые интернет-пользователи расценили их как следы от неопознанных летающих объектов (НЛО), однако специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) дали более «приземленное» объяснение увиденному явлению.

Видео необычных облаков в сеть выложил американец Джош Йоргенсен (Josh Jorgensen), известный под ником Blacktiph. Как правило, мужчина делится в соцсетях роликами со своим уловом, однако в этот раз его внимание привлекла не водная гладь, а небо над головой.

Феноменальные облака снял Йоргенсен недалеко от острова Ки-Уэст, который считается самой южной точкой Флориды (США). По его словам, с таким он раньше не встречался и адресовал зрителям вопрос о происхождении загадочных кругов в небе, которые автор ролика сравнил с «недостающими кусочками мозаики».

Под видео в TikTok, которое уже посмотрели больше 6,3 млн человек, зрители оставили больше 20 тыс комментариев, и каких только версий там не увидишь!

Кто-то предположил, что это — ни что иное, как следы НЛО и признаки начала вторжения инопланетян на Землю. Кто-то назвал дыры в облаках «магнитной аномалией» и категорически запретил рыбакам проплывать под ними на лодке. Кто-то и вовсе вспомнил мультфильм Фила Лорда и Кристофера Миллера 15-летней давности и с уверенностью заявил, что это — следы от гигантских фрикаделек.

Что же это на самом деле?

Однако все фантастические версии отсеяли сотрудники NASA Earth Observatory. Они пояснили, что то, что люди приняли за «следы летающих тарелок или других неопознанных аномальных явлений», на самом деле отдельный вид облаков. Ученые называют их кавумными облаками.

«Если смотреть снизу, они могут выглядеть как большой круг или эллипс, аккуратно вырезанный из облаков, с перистыми клочьями, оставленными в середине отверстия», — пояснили в NASA Earth Observatory.

При этом, по словам ученых, кавумы выглядят столь же впечатляющими, если смотреть на них сверху, и продемонстрировали снимок из космос, на котором показано скопление облачных полостей (кавумов) над Мексиканским заливом у западного побережья Флориды 30 января 2024 года. Снимок удалось получить с помощью спектрорадиометра визуализации среднего разрешения (MODIS), установленного на спутнике NASA Terra.

По словам специалистов NASA Earth Observatory, для объяснения образования облаков такой причудливой формы «не требуются потусторонние объяснения», поскольку ученым они давно известны. Упоминания о кавумах (хорошо очерченных округлых дыр в тонком слое переохлажденного водяного облака) в научных журналах встречаются с 1940-х годов. Природу этих облаков подробно описали авторы двух исследований, опубликованных еще в 2010 и 2011 годах под руководством ученых из Университетской корпорации атмосферных исследований (UCAR). Они выяснили, что такие облака формируются самолетами при прохождении через слои высококучевых облаков.

«Эти облака среднего уровня состоят из переохлажденных капель жидкой воды; то есть капли остаются жидкими, даже когда температура ниже типичной точки замерзания воды (0℃). Переохлаждение происходит, когда капли воды исключительно чисты и не содержат мелких частиц, таких как пыль, споры грибов, пыльца или бактерии, вокруг которых обычно образуются кристаллы льда», — пояснили ученые.

Хотя такие условия могут показаться экзотичными, для атмосферы Земли это обычное явление. По словам специалистов, высококучевые облака в любой момент времени покрывают около 8% поверхности Земли, в основном они состоят именно из капель жидкой воды, переохлажденных до температуры около -15°C.

«Но даже у переохлажденных облаков есть свои пределы. Когда воздух движется вокруг крыльев и пропеллеров самолетов, процесс, известный как адиабатическое расширение, охлаждает воду еще на 20°C или более и может подталкивать капли жидкой воды до точки замерзания без помощи находящихся в воздухе частиц. Кристаллы льда порождают новые кристаллы льда, поскольку капли жидкости продолжают замерзать. Кристаллы льда со временем становятся настолько тяжелыми, что начинают падать с неба, оставляя пустоту в слое облаков. Падающие кристаллы льда часто видны в центре ям как тонкие следы осадков, которые никогда не достигают земли — такие явления получили название вирга», — пояснили в NASA Earth Observatory.