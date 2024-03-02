Появилось первое видео с места падения последнего российского Су-34 1 2.03.2024, 15:59

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Украинские партизаны выяснили, где вчера сбили очередной самолет оккупантов.

Украинские партизаны обнаружили место падения российского истребителя Су-34, который Силы обороны сбили 1 марта на востоке. Вражеский самолет «неудачно» приземлился в районе Мариуполя.

Об этом рассказали в Telegram-канале сообщества «Маріуполь.Спротив» 2 марта. Также были обнародованы кадры с места падения Су-34.

«Бум. Наши вернулись из поиска. Что скажем? Мы нашли вчера ту проклятую Сушку. Русня, **ало?» – говорится в сообщении.

Напомним, накануне утром мониторинговые каналы сообщили об уничтожении очередного российского Су-34 на востоке.

В субботу, 2 марта, в Воздушных силах подтвердили эту информацию.

«Итого 11 сбитых с начала года Су-34... Это больше чем ВКС РФ получили в 2022 (10) или в 2023 (6). На сегодняшний день у ВКС РФ около 80 боеспособных Су-34. При этом практически все из них применяются для нанесения ударов КАБ», – прокомментировал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Он добавил, что за сутки на 1 марта было задействовано 60 Су-34.

«То есть основная масса курятника Су-34 сосредоточена именно на нашем направлении. Но с таким успехом аннигиляции российской тактической авиации у них исчерпается ресурс Су-34 через месяца два? По идее – да. Компенсировать потери они не смогут быстрее таких темпов аннигиляции», – спрогнозировал Коваленко.

По его словам, в какой-то момент нехватку Су-34 оккупанты должны будут компенсировать самолетами Су-24 или Су-30, что означает очередной рост потерь в связи со снижением качественного ТТХ показателя носителей.

«Битва за воздушное пространство продолжается…» – резюмировал Коваленко.