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В Бельгии показали учения украинских военных на F-16

  • 20.03.2024, 1:06
В Бельгии показали учения украинских военных на F-16

Видео.

Власти Бельгии показали видео с учений украинских военных на самолетах F-16. На кадрах показательны полеты на западных истребителях.

Об этом сообщает Beldefnews.

На опубликованном видео показан украинский военный, который ответственен за ремонт и оснащение F-16.

«Моя задача – эксплуатация и организация полетов. Определение самолетов на смене и людей, которые будут обслуживать технику», – рассказал украинский военный.

Также на видео показаны полеты других бойцов. Следует заметить, что Бельгия решила отправить в Данию 50 своих солдат и два самолета для обучения украинских военных на F-16. Они пробудут там восемь недель.

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