Православного священника из Пинска забрали в армию 20.03.2024, 2:42

Он служит в десанте.

Клирика православного храма Святых Петра и Февронии в Пинске иерея Артемия Мигалевича отправили служить в армию в то же самое время, когда хотели призвать и католического священника, заметил Katolik.life.

Как выяснилось, первых священников отправили служить в армию еще во время весеннего призыва в 2023 году — когда пытались призвать и викария католического прихода в Новогрудке Дмитрия Мальца. Он тогда прибыл в военкомат для отправки в армию, но оттуда священника направили на медобследование, которое он не прошел.

Как говорится в сообщении, опубликованном пинским православным приходом, его клирик несет срочную военную службу уже 10-й месяц — то есть был отправлен в армию в мае 2023-го.

Как раз в то время появилась информация о решении властей начать призывать на срочную военную службу священников, однако предполагалось, что они будут проходить ее в транспортных войсках, учитывая невозможность священникам брать в руки оружие. Но в случае с пинским священником это оказалось не так — его отправили в воздушно-десантные войска в в/ч 92616 в Бресте.

12 марта группа представителей 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, где служит клирик, посетила пинский храм. Это был ответный визит, так как до того церковники посетили военных на их территории.

Артемий Мигалевич родом из Лунинца, раньше играл в оркестре. На снимке он в военной форме, в очках.

Сейчас в Беларуси проходит новая призывная кампания. Относительно призыва священников весной 2024 года — как католических, так и православных — публичной информации пока нет.