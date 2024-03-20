Дуда: Россия может атаковать страну НАТО уже в 2026 году 20.03.2024, 3:33

Анджей Дуда

Российская агрессия должна быть остановлена любой ценой.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия может напасть на Североатлантический альянс уже в ближайшие годы. Об этом сообщает RMF24.

«Россия может в скором времени иметь такой военный потенциал, что будет в состоянии напасть на НАТО уже в 2026-27 годах», – отметил польский лидер.

В интервью американскому телевидению президент защитил свое недавнее предложение повысить необходимый порог оборонных расходов стран НАТО с 2 до 3 процентов ВВП.

«С моей точки зрения, это вопрос здравого смысла. Появляются новые доклады, и я недавно видел доклад немецких экспертов, согласно которому, возможно, уже на рубеже 2026 и 2027 годов Путин, переведя свою экономику на военные рельсы, будет иметь такой военный потенциал (…), который сможет напасть на НАТО», – подчеркнул Дуда.

По его словам, до того, как Россия нападет на НАТО, осталось около 2-3 лет, польский лидер назвал это тревожным звоночком и в течение этого времени Альянсу необходимо наращивать усилия, накапливать боеприпасы, производить вооружение, повышать возможности Европы и готовиться к вторжению таким образом, чтобы этого не произошло.

«Эта российская агрессия должна быть остановлена любой ценой. Если ее не остановить, она перевернется на другие территории, и тогда я боюсь, что американских денег будет недостаточно, чтобы остановить Россию, придется ввести американские войска, а этого никто не хочет», – сказал глава государства.

При этом, добавляет Дуда, что «каждый доллар, пожертвованный в поддержку Украины, каждый Брэдли, передан Украине, каждое оружие, переданное Украине, каждый ящик артиллерийских боеприпасов, передан Украине, отдаляет призрак российской победы».