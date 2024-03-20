США ищут военную технику в странах Южной Америки для передачи ее Украине 20.03.2024, 5:00

Детали.

Девять стран в Южной Америке имеют в своем расположении российскую военную технику. США могут передать ее Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Южного командования США Лору Ричардсон.

По ее словам, у девяти стран из Южной Америки есть российская военная техника.

США предлагают обменять это оборудование для использования в Украине и заменить его американским оборудованием, которое намного лучше, чем оборудование российского производства.

Американский генерал не назвала страны, о которых идет речь, однако в тексте упоминается Аргентина, Гайана, Венесуэла и Гаити. Также есть информация, что Уругвай, Эквадор, Куба и Никарагуа имеют в своих Вооруженных силах советскую технику.