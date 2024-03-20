Белгород и Курск атаковала стая ракет 4 20.03.2024, 8:12

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Есть попадания и повреждения.

Вечером 19 марта жители российского Белгорода пожаловались на громкие звуки, похожие на артиллерийскую канонаду. На одном из видео, снятом на месте событий, можно насчитать около 10 взрывов, пишет focus.ua.

О вечерних событиях в Белгородской области Министерство обороны РФ отчиталось в Telegram-канале.

Сообщение российского Минобороны появилось в сети в 21:35 (по Киеву). Указывается, что по территории РФ якобы ударили РСЗО RM-70

«Вампир» и оперативным тактическим комплексом «Точка У». Ракеты, в пуске которых обвиняют украинцев, сбили силы ПВО ВС РФ. Согласно данным командования, ракет "Вампир" было 10 шт., «Точек У» — одна шт.

В 23:02 (по Минску) Минобороны РФ сообщило о новых атаках: заявили, будто над Курском сбили ракету С-200, а над Белгородом — ракету ЗРК Patriot.

Взрывы в РФ — детали

Отметим, в белгородском Telegram-канале опубликовали видео, полученные от местных жителей вечером 19 марта. Авторы видео показывают ночной город, в котором ничего не горит и нигде не исчезло электроснабжение, слышна артиллерийская канонада. Вдали, за линией горизонта, можно увидеть вспышки. Женщина, которая сделала одну из записей, едва не плачет от впечатлений во время ночного обстрела.

Kursk and Belgorod... BAVOVNA 🔥🦅 pic.twitter.com/45Hkg9hWcl — MAKS 23 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) March 19, 2024

Свидетели вечерних событий прислали администраторам паблика фотографии обломков: утверждают, что это обломки ракет, которые атаковали Белгород.

Также есть публикация, в которой говорят о попадании в промышленное предприятие. На фото не видно, куда именно достали ракеты.

Громко было в еще одном регионе РФ — в Курской области. Россияне сначала записали звуки воздушной тревоги: взрывов пока не слышали. Позже они услышали работу ПВО, которая охотилась на неизвестные летающие объекты над городом.

⚡Explosions heard in russian cities of belgorod and Kursk. Video from local social networks pic.twitter.com/5wL8522KAw — FLASH (@Flash_news_ua) March 19, 2024

Тем временем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не писал о прилетах в Белгороде: лишь предупреждал о мерах безопасности во время атак. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что над регионом работала ПВО, есть повреждения линии электропередач.