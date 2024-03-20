Западу нужно готовиться к деколонизации РФ.

Западным странам нужно готовиться к деколонизации Российской Федерации. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире «Украинской правды».

Он отметил, что сейчас Россия находится в крайней стадии, когда начинает процесс «абсолютной деколонизации».

«Это будет происходить ускоренными темпами. Именно к этому надо готовиться Западу», — сказал Алексей Данилов.

Он отметил, что некоторые страны не хотят, чтобы РФ деколонизировалась, однако история построена таким образом, что никто ни у кого спрашивать не будет. Зато в один момент произойдут «очень интересные события», которые будут на пользу Украине.

«И я еще раз подчеркиваю: Запад должен быть готов к тому моменту, что Россия будет деколонизирована в ближайшее время», — подчеркнул он.

Также он рассказал, что пройдет время, и историки напишут, что Украина своими действиями пробудила Европу, которая была «в засыпании» и считала, что нет никаких опасностей со стороны России. Однако западные страны начинают понимать, что РФ опасна, в том числе и для них. Кроме этого, украинские военные защищают не только свое государство, но и защищают Европу.