Российская спецгруппа загадочно пропала в боях с добровольцами за Грайворон 1 20.03.2024, 8:22

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Она могла перейти на сторону повстанцев.

У города Грайворон в Белгородской области, где идут ожесточенные бои, загадочно исчезла спецгруппа Росгвардии. Об этом сообщил российский телеграм-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на свои источники, передает Диалог.UA.

Ресурс отметил, что Москва очень мало публикует информации о боях на Белгородчине, так как это «портит» фон переизбрания диктатора РФ Путина.

Однако там идут очень тяжелые бои.

«Некоторая информация все же попадает, и она, увы, не всегда положительная. В понедельник (18 марта - ред.) неподалеку города Грайворон Белгородской области неожиданно перестала выходить на связь группа спецназа Росгвардии. В группе было пятеро военнослужащих, которые на автомобиле выдвинулись к передовым позициям», - сообщил телеграм-канал.

Он уточнил, что машину вскоре нашли взорванной около Грайворона. На месте не было никаких следов военных, в том числе, не было и фрагментов тел.

«Источники в Генштабе намекнули, что могло иметь место предательство и переход на сторону противника», - уточнил российский ресурс.

Бои в приграничных районах Белгородской и Курской областей РФ начались в ночь на 12 марта. Русские освободительные силы («Русский добровольческий корпус», Легион «Свобода России», «Сибирский батальон» и прочие), воюющие на стороне Украины, прорвали границу и вошли на территорию РФ. Под их контроль перешли несколько населенных пунктов на границе.