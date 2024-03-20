«Я впервые в жизни увидел пистолет возле своей головы» 20.03.2024, 8:32

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Белоруса отправился в кругосветное путешествие и попал в «переплет» в Буэнос-Айресе.

«Нас избивали посреди бела дня, а рядом собралась толпа зевак. Девочки лет 7-8 смотрели и улыбались. Вот такое развлечение для детей!» — минчанина Павла Добровольского вместе с другом ограбили в Буэнос-Айресе. О происшествии он рассказал в соцсетях.

В 2022 году Павел отправился в двухлетнее кругосветное путешествие. Сейчас он находится в Аргентине.

Мужчина объехал Панаму, Эквадор, Перу, Боливию — безвизовые страны, доступные владельцу белорусского паспорта. Далее из Латинской Америки в планах Бразилия и Венесуэла.

Павлу было интересно посмотреть на легендарные трущобные районы.

— Я никогда не видел именно таких районов. Ведь, например, в Индии трущобы — это просто место, где в действительно ужасных условиях живут бедные люди. Даже в Латинской Америке много где такая же история. А в Аргентине это районы бандитов — в некоторые кварталы даже полиция не рискует заходить, — делился он в соцсетях.

Любопытство и смелость подталкивали Павла идти туда, куда лучше не идти.

— Я месяц жил в Панаме и гуглил «Наиболее опасные районы Панамы» – и потом по очереди их посещал. Так же поступал в Гуаякиле (Эквадор), в Лиме (Перу).

Первый опыт в Панаме его очень впечатлил:

— В этой стране много денег, средняя зарплата примерно на уровне Польши. Небоскребов хватает… Поэтому было очень странно увидеть закрытые территории, куда не пускают неместных жителей. На входах стоят блокпосты полиции. Но ты говоришь, что идешь под свою ответственность, тебя не на первом, так на втором пропустят. Только в один район меня не пропускали никак, но я нашел лазейки на спутниковой карте и все равно зашел. Внутри районов полиции вообще нет — она дежурит только снаружи, — рассказывал подписчикам Павел.

В Лиме, отмечал он, никаких блокпостов нет, поэтому можно гулять по трущобам, сколько хочешь. Нигде он не попадал в какие-то неприятные ситуации. Говорит, что днем чувствовал себя вполне безопасно. Павел считает, что, несмотря на все ужасы, места эти довольно фотогеничные — и в том числе за такой завораживающей картинкой туда идешь.

— Когда я приехал в Буэнос-Айрес, то понял, что здесь трущобы — это совсем другой мир. В первый такой район я попал внезапно, когда шел с вокзала в свой отель. Какие-то ребята сидят возле заходов в узкие улицы, они буквально сканируют тебя взглядом с ног до головы. Очень напряженная атмосфера. Я постарался выйти оттуда как можно быстрее.

Поэтому когда Павел решил специально сходить в еще один такой район, то тщательно подготовился к этому: оставил в номере банковскую карточку, перевел аккаунты в социальных сетях на новую симку и выписал все пароли от них в блокнот. Говорит, что в этот раз каждое фото, каждое видео на несколько секунд делал с большим стрессом — ведь реакция местных могла быть разной.

Но несмотря на все опасения Павел погулял по трем криминальным районам, обошлось без эксцессов. В четвертый парень решил пойти с новым другом — он как раз познакомился с другим минчанином, который тоже любит посещать трущобы в разных странах.

— Район находится примерно в 30 минутах езды от Буэнос-Айреса. Я узнал о существовании этого района случайно. Ехал на поезде до места, где есть поле для гольфа. И в какой-то момент по поезду стала бегать полиция и предупреждать о чем-то. Люди быстро закрывали окна, кто-то даже сел на пол. Мне объяснили, что сейчас мы едем через опасный район и здесь может произойти разное. Конечно, я сразу отметил локацию на карте.

Попасть туда было довольно сложно. Был только очень узкий подход через железную дорогу. Павел с другом сразу увидели группу мужчин, которые сидели у входа.

— Мы все обошли, но возвращаться надо было через тот же железнодорожный мост. В целом ничего не предвещало беды. Мы увидели 2-3 парней там. Но как только мы к ним приблизились, нас внезапно окружила толпа, появившаяся непонятно откуда. Я впервые в жизни увидел пистолет рядом со своей головой.

Увидев оружие, белорус сразу сам достал и отдал свой дорогой телефон. Вспомнил историю из новостей: буквально несколько дней назад в центре Буэнос-Айреса в аналогичных обстоятельствах убили девушку.

— Но удары все равно посыпались. Возможно, благодаря моему поведению били меня не очень сильно и не очень долго. На мне почти не осталось никаких следов, чего нельзя сказать о моем спутнике. Ему досталось намного больше — у него очень сильно разбито лицо.

Вокруг собралась толпа зевак. «Девочки лет 7-8 смотрели и улыбались. Вот такое развлечение для детей!» — возмущается в соцсетях Павел.

Спас белорусов поезд. Главарь банды спросил, будут ли ребята обращаться в полицию. Те пообещали не делать этого. Тогда главарь дал всем команду расходиться и позволил чужакам уйти.

Павел все же обратился в полицию:

— Не знаю, что из этого получится. Но три часа расспрашивали, какой-то интерес проявляли. Посмотрим, что будет.