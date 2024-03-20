«Князь, срочно эвакуацию»: перехвачен разговор военных РФ, попавших в засаду добровольцев 20.03.2024, 8:53

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Как минимум две из трех групп были разбиты.

Во время боев в приграничье Белгородской области группа российских военнослужащих попала в засаду. «Русскому добровольческому корпусу» (РДК) удалось перехватить разговоры россиян об этом происшествии.

Видео было опубликовано на канале «РДК» в Telegram. Где именно произошли бои, не сообщается. Судя по перехвату, курировал боевую работу трех групп ВС РФ военный под позывным «Князь». Именно ему офицеры докладывали о ситуации на месте. Как минимум две из этих групп были разбиты.

Так, командир одной из групп под позывным «Тигр» докладывал, что к ним «не доехал танк», а половина его солдат «200-е» и «300-е», то есть погибшие и раненые. Командир еще одной группы требовал срочную эвакуацию, так как его люди были ранены.

«Князь, Князь, срочно, б**ь, эвакуацию. У меня все "300-е" (раненые - ред.) ... Быстрее, пожалуйста. Моя группа в основном да (ранена - ред.). Я не могу связаться с другими. Князь, пожалуйста. (У меня) ни рука, ни нога не шевелится», - говорил военный РФ.

Отметим, что бои в Белгородской и Курской областях РФ начались в ночь на 12 марта и продолжаются до сих пор. Русские освободительные силы прорвали границу и зашли на территорию РФ, где пытаются закрепиться. Известно о взятии под контроль повстанцами нескольких населенных пунктов России.