Глава российской СВР заразился болезнью Лукашенко? 20.03.2024, 8:59

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В РФ появились свои «Ник и Майк».

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин с начала войны регулярно и публично рассказывает об антироссийских планах Запада, которые его ведомству якобы становятся известны из агентурных донесений. Сейчас в мартовском номере ведомственного журнала «Разведчик» в разделе «Уполномочен заявить» служба опубликовала, как утверждается, тексты этих рассекреченных донесений, заметила «Медуза».

Всего опубликованных донесений пять, и они очень короткие, буквально по несколько абзацев. О содержании их можно догадаться уже из самих заголовков:

«О подготовке Западом замены В. Зеленского»;

«О работе США над созданием пятой колонны в России»;

«Об инициировании США кадровых перестановок в Украине»;

«Об усилиях США по срыву спортивных мероприятий в РФ»;

«О подготовке «заместителя» Запада в Украине».

Адресованы все донесения некоему товарищу Сергееву, а их авторы каждый раз подписаны по-новому: Марат, Алекс, Нора, Жак и Феликс. Места, откуда якобы поступают донесения, тоже каждый раз новые: Хьюстон, Рига, Вашингтон, Оттава и Брюссель.

Содержание всех донесений — обычная для российских властных кругов и пропагандистов конспирология. Согласно такому мышлению, все что ни делается негативного для России, сознательно инспирировано и организовано Западом во главе с США, а украинские политики — обычные марионетки, которых западники ставят на должности и с них же снимают, как только возникнет такое желание.

Если верить донесениям, Зеленский западников уж очень допек «несбывшимися обещаниями победить Россию на поле боя», также раздражают «западных хозяев» «его бесконечное хамство в общении с зарубежными партнерами и безграничное кумовство и коррупция на Украине».

Главное же — что Зеленский, мол, «потерял способности маневрировать в конфликте с Россией в интересах Вашингтона и союзников». Поэтому его хотят заменить, и уже рассматриваются кандидатуры возможных преемников, которыми видятся, например, Валерий Залужный, Кирилл Буданов, Андрей Ермак, Алексей Арестович и Владимир Кличко.

«По мнению европейцев, каждый из них в состоянии сыграть роль «украинского Пилсудского», на десятилетия создав прочный «санитарный кордон» между Россией и Европой. Такой сценарий предусматривает прекращение огня между Москвой и Киевом в момент, когда ВС Украины окончательно потеряют наступательный потенциал», — утверждают «разведчики».

Пока же руководство США, мол, уверенно усиливает «вассальную зависимость Киева от Вашингтона», расставляя повсюду своих советников «по аналогии с тем, как англосаксы времен Британской империи направляли в свои колонии» политических агентов «для фактического управления и контроля за деятельностью местных властей».

В будущих планах американцев на все ключевые посты якобы планируется расставить украинцев, которые учились в США или в других союзных им странах. В премьер-министры американцы, мол, продвигают посла Украины в Вашингтоне и выпускницу Индианского университета Оксану Маркарову, в министры финансов — выпускника Гарварда Александра Каву, а министра экономики и менять не надо, так как нынешний глава ведомства Тарас Качка учился в польском национальном институте государственного управления.

Тех же, кто не соответствует западным критериям, уберут из власти как пешек с шахматной доски.

Если же Зеленский заупрямится, то «Вашингтон сделает публичным «убийственное» коррупционное досье в отношении представителей его окружения». Поэтому украинский президент и не сможет рыпаться и «будет и дальше выполнять все рекомендации своих американских хозяев».

Тем не менее, «Запад продолжает укреплять механизмы прямого внешнего управления подконтрольной киевскому режиму территорией», а для того под давлением США и Великобритании намерен учредить должность «спецпосланника» по Украине, который мало того что будет иметь доступ к Зеленскому и знать все его планы, но также «будет блокировать не согласованные с Вашингтоном и Лондоном шаги украинского руководства, предлагая вместо них «правильные» решения».

На роль такого западного «наместника» в Украине уже якобы выстроилась большая очередь «русофобски настроенных американских и европейских политиков», а наибольшая звезда среди них — нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг, которому недолго уже оставаться на своем посту.

Однако же автор этого донесения настроен оптимистично и сомневается в том, что задумка с «наместником» сработает. Ведь, мол:

«В условиях все более тяжелого положения на фронте сложностей с проведением мобилизации и задержек с получением западной военной помощи многие украинцы начали осознавать неизбежность достижения Москвой целей СВО». А потому и многие представители киевской элиты могут не слушаться «наместника», а «попробовать «сыграть на опережение», заранее перейдя на сторону будущих победителей».

Одновременно с действиями в Украине злонамеренный Вашингтон не забывает и непосредственно о России. Так, перед президентскими выборами он якобы намеревался «активизировать работу с россиянами — выпускниками американских программ обмена», которых, якобы, насчитывается более 80 тыс. человек. Эти люди, по мнению американцев, должны были «стать стержневым элементом пятой колонны».

Для этого с ними, мол, восстанавливаются контакты, налаживается доверительное общение, а после этих людей предполагается «активно вовлечь в политическую борьбу с российской властью». Уже подготовлена соответствующая программа, ведутся тренинги, при этом особое внимание уделяется «вопросам отработки безопасной связи с американскими кураторами».

Но на самом деле все не так просто, и какие бы козни американцы ни строили, Россия остается «крепким орешком». Так, запущенная, конечно, все теми же Штатами кампания по изоляции России в спорте дает сбои, поскольку международные спортивные федерации часто сопротивляются и не выполняют инструкции, а много стран «глобального Юга» якобы только и мечтают, чтобы поучаствовать в организованных Россией различных альтернативных соревнованиях.

Короче, «в мировом спорте, как отмечают в Вашингтоне, по сути, обозначились те же процессы становления многополярности, которые наблюдаются на международной арене». А поскольку американцам это, конечно, не по вкусу, то они всеми силами пытаются эти состязания сорвать. А главный здесь инструмент — подконтрольное Штатам Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) во главе с поляком Банькой.

И какие-то успехи у американцев да у Баньки, как с досадой констатируется, есть, однако не все так страшно. Ведь «откровенно проамериканская позиция поляка вызывает все большее раздражение в профессиональных кругах», а потому те государства, которые «устали от политизации мирового спорта», мол, «стремятся укреплять спортивный суверенитет, в том числе в сфере формулирования национальных антидопинговых законодательств».