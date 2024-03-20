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Танкер «теневого флота» РФ попал в аварию у берегов Дании

  • 20.03.2024, 9:03
  • 1,690
Танкер «теневого флота» РФ попал в аварию у берегов Дании

Судно должно было отгрузить нефть марки «Юралс».

Танкер Andromeda Star из «теневого флота» судов, собранных для перевозки российской нефти, столкнулся с другим судном недалеко от берегов Дании.

Об этом сообщает Bloomberg.

Инцидент с участием 15-летнего нефтяного танкера Andromeda Star произошел 2 марта, говорится в заявлении Морского управления Дании. Дело все еще расследуется, сообщили в ведомстве, не уточнив подробностей.

Судно должно было отгрузить российскую нефть марки «Юралс» 4 марта в балтийском порту Приморск. Вместо этого оно отправилось на ремонт в один из портов Дании, куда прибыл 17 марта.

В Bloomberg отмечают, что данная авария – это еще одно напоминание о рисках, которые «теневой флот» представляет для вод даже тех европейских стран, которые больше не участвуют в торговле с Москвой. Судном управляет компания Margao Marine Solutions OPC, базирующаяся на Гоа, Индия.

Россия создала «теневой флот» танкеров, чтобы поддерживать экспорт нефти после множества санкций со стороны США, Европейского Союза и стран «Большой семерки». По некоторым отраслевым оценкам, этот флот насчитывает до 600 судов.

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